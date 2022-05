Finale Coppa Italia, i numeri di Lautaro contro la Juventus

Coppa Italia, i numeri di Lautaro contro la Juventus.

Mercoledì 11 Maggio ci sarà la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Sarà la quarta volta che le due squadre si affronteranno nella stagione 2021/2022: due volte in campionato (la partita d'andata finì 1-1 mentre la partita del girone di ritorno è finita 1-0 per i nerazzurri), una nella finale di Supercoppa vinta dall'Inter e la finale di Coppa Italia di domani sera.

A guidare l'attacco dell'Inter, insieme ad Edin Dzeko, ci sarà il Toro Lautaro Martinez. In quattro anni con la maglia nerazzurra Lautaro ha segnato ai bianconeri 3 gol. La prima rete arriva in campionato nella stagione 2019/2020 dove il Toro trova il gol del pareggio su rigore (la partita finì 2-1 per i bianconeri). La seconda rete contro la Juventus arriva in Coppa Italia nella stagione 2020/2021: nella gara d'andata la gara finì 1-2 per i bianconeri e Lautaro Martinez riuscì a trovare il gol dell'1-0 sfruttando un passaggio di Nicolò Barella.

Il terzo ed ultimo gol arriva nella finale di Supercoppa Italiana dello scorso gennaio: dopo il gol del vantaggio di McKennie, Lautaro trova il gol del pareggio su calcio di rigore. La finale si concluse con il gol di Alexis Sanchez al 120 esimo minuto.

Lautaro Martinez avrà a disposizione la finale di mercoledì 11 per aumentare il suo personale score contro i bianconeri.