ESCLUSIVA ID - Incontro Inzaghi-società: 2 le richieste per il post Lukaku

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 agosto, Simone Inzaghi ha incontrato la società. Il tecnico ha fatto espressamente il nome di due giocatori fra cui scegliere il sostituto di Romelu Lukaku. Sì, perché non c’è alcun rallentamento della trattativa: il belga al 99% sarà il prossimo attaccante del Chelsea.

È quanto raccolto, in questi minuti e in esclusiva, dalla redazione di InterDipendenza.

Dunque. L’Inter punterebbe forte su Duvan Zapata, attaccante dell’Atalanta. La società sarebbe pronta a investire una cifra, come riportato dai quotidiani, vicina ai 40 milioni di euro. Inzaghi, però, avrebbe in mente due giocatori anziché il colombiano e, nell’incontro di oggi pomeriggio, l’ha chiaramente detto ai dirigenti.

Si tratta di Edin Dzeko della Roma e di Ciro Immobile della Lazio. Il bosniaco è ritenuto l'attaccante migliore tra quelli acquistabili e, vista l'età e la situazione contrattuale con la Roma, potrebbe arrivare ad un prezzo più che accessibile. Tuttavia il sogno di Inzaghi è un altro. L'allenatore, molto amareggiato dalla ormai quasi certa partenza di Lukaku, ha chiesto di fare un tentativo per Ciro Immobile. L'attaccante campione d'Europa sarebbe l'unico giocatore che allevierebbe il grande dispiacere per la cessione che si sta concretizzando. Il rapporto tra i due è eccezionale e la punta biancoceleste conosce a memoria il gioco di Inzaghi.

Tuttavia c'è la consapevolezza che la trattativa sia più che complicata: vuoi per il prezzo, vuoi soprattutto perché bisognerà andare a trattare col presidente Claudio Lotito, uno che non fa mai un solo euro di sconto sui suoi giocatori. Per questa ragione al momento sembra che gli sforzi siano tutti puntati in direzione di Dzeko. Perché? Perché non c’è alcun rallentamento nella trattativa Lukaku-Chelsea: il belga al 99% sarà un nuovo giocatore dei blues.