di Mario Spolverini, pubblicato il: 30/12/2022

Marcel Vulpis è uno dei giornalisti più preparati in materia di economia del calcio.

Oggi è intervenuto su Calciomercato.con per proporre le novità nella vicenda del main sponsor dell‘Inter.

“Tra le due realtà c’è un confronto serrato proprio in questa parte finale del 2022. Due le opzioni percorribili: o un accordo entro domani (ma il tempo sta scorrendo molto veloce) o una chiusura definitiva del sodalizio. Nel primo caso Digitalbits terminerebbe la stagione nel ruolo di main, optando, successivamente, per la posizione di “premium partner” (valore stimato 1 milione di euro). Ciò porterebbe al lancio di un nuovo e innovativo asset digitale nerazzurro (com’era previsto, tra l’altro, nel contratto di main sponsorship). Nel secondo caso, il prossimo 4 gennaio, i nerazzurri torneranno in campo a San Siro (l’Inter affronterà nel match serale la capolista Napoli) senza il logo commerciale di Digitalbits.”