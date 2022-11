Caressa, doppia critica a Inzaghi

di Mario Spolverini, pubblicato il: 18/11/2022

Fabio Caressa è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Nerazzurra. L’occasione è stata la presentazione del suo nuovo libro “Grazie Signore che cvi hai dato il calcio”. Poi l’intervista è scivolata sui temi dell’attualità nerazzurra.

Il giornalista di Sky non è stato tenero con mister Inzaghi. La prima critica l’ha rivolta al suo modo di comunicare.

“Credo che la comunicazione di Simone in alcuni momenti non sia stata vincente, tende sempre a giustificare ciò che fa piuttosto che avere una prospettiva di vittoria. Per me l’esempio di un errore di comunicazione che si ripete è quello del post Liverpool dell’anno scorso. Vinci 1-0, puoi fare il miracolo e non puoi andare a dire che hai vinto a Liverpool, non va bene all’Inter. All’Inter devi vincere e fare una comunicazione vincente. Già in passato il club ha avuto allenatori con una comunicazione ‘perdente’, faccio l’esempio di un amico come Mazzarri. ”

Nell’ultima parte dell’intervista Caressa ha criticato anche l’impostazione difensiva nerazzurra, rea di aver imbarcato valanghe di gol.

“Prende troppi gol l’Inter. Una squadra che vuole vincere non può prenderli….È anche vero che la squadra non riesce a difendere in modo compatto. Bergomi è convinto che la squadra difenderebbe meglio con la profondità di Lukaku, perché permetterebbe alla squadra di stare più bassa e incassare meno gol.”