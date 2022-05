Cagliari-Inter, tre novità in campo: Inzaghi cambia ancora

Cagliari-Inter, sfida fondamentale per i nerazzurri.

La squadra di Simone Inzaghi dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Juventus, scenderà in campo domani sera alle 20,45 contro il Cagliari. Partita importante per la lotta Scudetto e soprattutto arriverà dopo il match del Milan contro l'Atalanta alle 18,00. Dunque fondamentale sarà portare a casa 3 punti per continuare a sperare nella vittoria finale. Rispetto alla partita contro la Juve, Inzaghi ha già in mente tre cambi fondamentali. Uno di questi riguarda Bastoni. Il difensore, fermo ai box dal Derby contro il Milan sta meglio (qui le sue condizioni) e potrebbe tornare titolare.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico nerazzurro è intenzionato a schierare la formazione migliore. Un cambio per reparto. Il primo riguarda la difesa, appunto rientrerà Bastoni al posto di D'Ambrosio. Il secondo cambio invece sarà sulla fascia destra, fuori Darmian e dentro Denzel Dumfries dal primo minuto. Mentre l'ultima sostituzione riguarderà l'attacco. Riposa Edin Dzeko, al suo posto il Tucu Correa titolare. Insomma, dentro tre giocatori che non hanno giocato dall'inizio l'ultima gara, una sorta di mini turnover per l'Inter. Per il resto, gli altri titolari saranno gli stessi della gara dell'Olimpico contro la Juventus.

L'Inter vuole aprire un ciclo vincente e fondamentale sarà la campagna acquisti della prossima estate, dove Marotta e Ausilio sono pronti a investire parecchio per rinforzare la squadra a disposizione di Simone Inzaghi. Uno dei nomi in cima alla lista è quello di Bremer, difensore centrale brasiliano del Torino (qui le ultime novità).