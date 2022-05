Infortunio Bastoni, le sue condizioni migliorano: titolare a Cagliari?

Alessandro Bastoni è pronto a lasciarsi l'infortunio alle spalle.

Negli ultimi scampoli di gara, in occasione della finale di Coppa Italia vinta contro la Juventus, l'ex Atalanta e Parma è tornato a riassaporare il terreno di gioco dopo un mese di tribolazioni dovute ad un risentimento al soleo della gamba sinistra. In queste ultime gare il suo posto è stato preso da Federico Dimarco che col suo mancino affidabile non ha per nulla fatto rimpiangere il connazionale. A prescindere dall'ottimo rendimento dell'ex Hellas Verona, Simone Inzaghi in vista della trasferta di Cagliari potrebbe decidere di mandare Bastoni in campo dal 1'.

Stando a quanto riferito dalla redazione di Sky Sport infatti, l'italiano dovrebbe riprendere posto in retroguardia insieme a Milan Skriniar e Stefan De Vrij. Sulle fasce agiranno Denzel Dumfries e Ivan Perisic (con Robin Gosens e Matteo Darmian pronti a fare staffetta), mentre in mediana non si scioglierà il trio ormai più che rodato formato da Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu. Infine, per quanto concerne l'attacco, Joaquin Correa dovrebbe far accomodare in panchina Edin Dzeko per prendere posto di fianco a Lautaro Martinez.

Una formazione senza dubbio a trazione anteriore che scenderà in campo dopo aver saputo l'esito della gara che andrà in scena a San Siro tra la capolista Milan di Stefano Pioli e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. La volata finale dello scudetto è pronta a regalare ulteriori colpi di scena che entrambe le milanesi pronte a darsi battaglia fino all'ultimo minuto dell'ultima partita di questo scoppiettante campionato.