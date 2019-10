Brozovic fondamentale anche nella Croazia, le parole del ct Dalic

Mercelo Brozovic è un centrocampista importantissimo per l'Inter, ma anche per la Croazia. La sua nazionale infatti dovrà fare a meno del numero 77 a causa di una squalifica che non gli permetterà di scendere in campo.

Sorride Antonio Conte che lo potrà allenare già da lunedì, differente invece lo stato d'animo del ct della Croazia Zlatko Dalic, che ha parlato così del playmaker nerazzurro:

"Marcelo è molto importante nel nostro gioco, possiede una grande calma e una tecnica sublime. Tramite lui usciamo facilmente uscire dal pressing avversario. Ci mancherà, ma dovremo cercare una soluzione".