Altroché 'prezzi esagerati' per Inter-Real Madrid. Guardate quelli del Milan

Nelle scorse ore è esplosa, sui social, una polemica per i prezzi di Inter-Real Madrid: la gara d'esordio in Champions League, appuntamento mercoledì 15 settembre, della squadra di Simone Inzaghi. Ebbene: nelle scorse ore, il Milan ha 'ufficializzato' il costo per la sfida contro l'altra squadra della capitale spagnola, l'Atletico di Diego Pablo Simeone.

Facciamo un rapido confronto. E scoprirete come le 'polemiche sull'Inter' erano abbastanza premature se confrontiamo ora i prezzi con quelli rossoneri.

Primo arancio tribuna centrale € 390 (Inter-Real Madrid, invece, € 225)

Primo arancio tribuna € 310 (Inter-Real Madrid € 225)

Primo arancio poltroncina € 260 (Inter-Real Madrid € 145)

Primo arancio € 199 (Inter-Real Madrid € 120)

Primo arancio laterale € 149 (Inter-Real Madrid € 95)

Primo verde € 139 (Inter-Real Madrid € 85)

Primo verde family € 139 (Inter-Real Madrid € 50)

Primo blu € 139 (Inter-Real Madrid € 85)

Secondo rosso centrale € 149 (Inter-Real Madrid € 115)

Secondo rosso laterale € 129 (Inter-Real Madrid € 105)

Secondo verde € 119 (Inter-Real Madrid € 48)

Secondo blu € 119 (Inter-Real Madrid € 48)

Terzo rosso centrale € 89

Terzo rosso laterale € 89

Terzo verde € 69

Terzo blu € 69.

Avete letto?

Da quando è scoppiata la crisi pandemica, ogni squadra ha patito l'assenza dei tifosi allo stadio: questo è un dato che nessuno può contestare assolutamente. Un'assenza che ha portato un inevitabile calo di fatturati per tutti ma che comunque, secondo qualcuno, non giustifica prezzi così poco 'alla portata' che non riguardano solo Milan o Inter ma anche molte altre squadre sia del calcio italiano che straniero.