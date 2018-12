Inter PSV, prestazione disastrosa: il peggiore in campo è lui (GdS)

Inter PSV, che disastro!

Nessuno ha parlato, in settimana, di quanto il PSV fosse pericoloso, probabilmente non l’ha fatto nemmeno Spalletti, segretamente convinto che i suoi si sarebbero imposti senza troppi fronzoli. Invece non è stato così, e Inter PSV si è trasformata dalla partita della speranza a quella della disperazione e dello sconforto.

Certo, gli olandesi non è che abbiano fatto chissà che, però sono stati bravi ad approfittare di una squadra che ha cercato la via del gol troppo freneticamente, lasciando così praterie enormi nelle quali gente come Lozano e Bergwijn vanno a nozze. E infatti il gol biancorosso è arrivato proprio dal loro asse, aiutati però da uno svarione inspiegabile di Kwadwo Asamoah.

Il ghanese, per questo e non solo, si prende il poco invidiato ed invidiabile scettro di peggiore in campo. Eppure la sua stagione era cominciata nel migliore dei modi, da qualche tempo però è sempre più impreciso e poco attento. D’altra parte gioca nell’Inter, “winter is coming” e la crisi è dietro l’angolo. Forse.

La pagella

Come detto, il peggiore in campo di Inter PSV è Kwadwo Asamoah. Ne è sicura l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport che ha redatto questa pagella per lui: “Notte da tregenda: cincischia il pallone che Bergwijn trasforma in assist per Lozano e da lì va in tilt, un errore dietro l’altro, compreso un tackle all’indietro quasi da 0-2. Lo mettono in croce, si riprende solo un po’ nella ripresa, prima di uscire. Voto 4,5”.

E pensache che alla vigilia della Champions League l’ex juventino veniva dato come uno dei più esperti nella rosa interista. Alla fine, quelli che avrebbero dovuto essere inesperti, sono stati gli esperti e viceversa. Perché gente come Icardi e Politano, all’esordio assoluto nella massima competizione europea per club, hanno dimostrato di avere le carte in regola per starci in una competizione così. Gli esperti, o presunti tali, assolutamente no.