Inter Primavera, vittoria nel derby: continua la striscia positiva per Chivu

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 15/01/2023

Inter Primavera, la squadra nerazzurra vince il derby contro il Milan. Un pomeriggio importante per i ragazzi di Chivu che erano impegnati in una partita molto delicata contro i cugini rossoneri. Una partita che, vista la situazione di classifica dei baby nerazzurri, doveva essere solo vinta per dare continuità agli ottimi risultati delle ultime settimane. L’Inter trionfa per 1-0 grazie ad un gol dell’attaccante classe 2005, Owusu abile a battere il portiere Nava, oggi grande protagonista con grandi parate.

Ma è stata la prestazione di tutta la squadra a convincere, specie quelle di Fontanarosa, oggi un muro, di Di Pentima, anche lui ottimo insieme al compagno di reparto, e di Kamatè, sempre più giocatore box to box e andato vicino al gol con la traversa colpita.

Per la squadra nerazzurra si tratta del quinto risultato utile consecutivo, impreziosito dalle tre vittorie consecutive nelle ultime tre partite che hanno certificato i miglioramenti avuti dalla squadra e la quadratura trovata. L’Inter sale a quota diciassette punti in classifica e scavalca proprio il Milan. La rincorsa ai play-off è durissima e pressochè impossibile. Ma adesso bisogna prenere slancio da questi risultati e queste prestazioni e cercare di avere ancora più continuità.