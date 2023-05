Inter Primavera: vittoria con il Napoli all’ultima giornata, ma resta l’amaro in bocca

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/05/2023

Inter Primavera, la squadra di Chivu vince, ma non si qualifica per i play off. Un 1-2 che, nonostante i tre punti, lascia l’amaro in bocca alla squadra nerazzurra. La Primavera, infatti, non riesce a qualificarsi per i play off scudetto e, di conseguenza, dovrà già pensare alla prossima stagione. Non è bastato battere la squadra partenopea. Il punteggio a pari punti in classifica con la Roma, lascia i nerazzurri a casa e permette ai giallorossi di proseguire il loro cammino e riprovare la rincorsa dopo la sconfitta della scorsa stagione.

La partita ha visto i nerazzurri dover fare a meno di parecchi uomini chiave che, tra aggregazione alla prima squadra e Mondiale Under 20, non hanno potuto far parte della gara. L’Inter è andata in vantaggio grazie al gol di Sarr, al suo secondo centro di fila, per poi farsi raggiungere dal bel calcio di punizione calciato da Iaccarino. Nel finale di gara, Martini, regala tre punti poi rivelatisi inutili.

Adesso è il momento di ricostruire. L’addio certo di Samaden e l’arrivo quasi definito di Tarantino come nuovo responsabile del settore giovanile, dovranno definire tanti aspetti. In primis, quello del futuro della panchina interista. Bisognerà capire se Chivu, dopo due anni di fila in cui ha mancato la prima parte di campionato, sarà riconfermato oppure no. E poi, bisognerà capire su quali giocatori fare affidamento e quali, invece, andranno via a farsi le ossa.