Inter Primavera, dai 2 fratelli ‘nerazzurri’ al momento magico: che è Esposito

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/02/2023

Inter Primavera, la squadra di Chivu è trascinata dai gol di Francesco Pio Esposito. Per la formazione nerazzurra, questo, è un periodo parecchio positivo. Dopo una prima parte di stagione in cui i risultati non sono arrivati quasi per nulla, adesso i ragazzi di Christian Chivu stanno riuscendo a recuperare parecchio terreno.

Vista come è andata la prima metà del campionato, l’obiettivo primario è quello di mettere in cassaforte la salvezza, ma il terreno recuperato è parecchio ed i play-off scudetto non sono più soltanto una chimera, ma una meta che comincia a vedersi. Merito, anche – o, forse, soprattutto – dei gol di Francesco Pio Esposito, attaccante nerazzurro che sta trascinando i suoi compagni verso un traguardo insperato per come si erano messe le cose.

Inter Primavera, la squadra di Chivu vola in campionato: Francesco Pio Esposito la trascina a suon di gol

I gol di Francesco Esposito, stanno permettendo alla squadra nerazzurra di poter rialzare la china. Anche nella partita di ieri, vinta per 1-0 in casa del Verona, Esposito, con un movimento da centravanti scafato, è riuscito a salire in quota e ad insaccare di testa. Ma quello che impressiona, oltre alla frequenza con cui il ragazzo va in rete, è la capacità di crearsi sempre l’occasione propizia e di riuscire a giocare, in maniera altruista, per i compagni di squadra facendo sempre il movimento più intelligente e funzionale.

Per caratteristiche – anche se ogni paragone, è giusto rimarcarlo, lascia il tempo che trova – può essere ricondotto ad un altro attaccante nerazzurro come Edin Dzeko: grande stazza, capacità di proteggere il pallone e di ‘pulirlo’ per i compagni di squadra, ma soprattutto capacità di segnare. Il ragazzo, che, lo si ricorda, è un sotto quota dal momento che è solo un classe 2005, è riuscito a conquistarsi una grande centralità all’interno dell’assetto tattico di Chivu, nonchè il posto da titolare dopo un inizio di stagione in cui aveva lasciato spazio ad altri.

Ed il futuro? E’ ancora prematuro per parlarne, e ogni genere di distrazione non fa il bene del ragazzo. Di sicuro, in viale della Liberazione, vogliono farlo crescere nella maniera migliore possibile, per questo non è da escludere nè un percorso alla Carboni, facendo da spola tra prima squadra e Primavera nella prossima stagione, nè la possibilità di andare a giocare in prestito in Serie B o all’estero. Di sicuro, con i suoi gol, ci sono tanti occhi indiscreti addosso a lui.

La nidata degli Esposito, che già in maglia nerazzurra ha visto i fratelli Sebastiano – oggi in prestito al Bari – e Salvatore – oggi allo Spezia -, potrebbe vedere chi, a livello definitivo, potrebbe fare quel salto che agli altri è mancato. Ci vorrà pazienza, ma, intanto, Esposito, continua segnare.