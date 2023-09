Zanetti-Inter, l’ex capitano parla dei gironi di Champions. E un giocatore nerazzurro lo ha stupito…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 19/09/2023

Zanetti-Inter, il vice-presidente nerazzurro parla dei gironi di Champions e di un singolo che lo ha impressionato. Domani, per l’Inter, passata la sbornia da derby, sarà tempo di esordio in Champions League. La squadra di Simone Inzaghi sarà impegnata a San Sebastiàn contro la complicatissima Real Sociedad.

La squadra spagnola, in questo inizio di stagione, così come l’anno scorso, ha dimostrato di avere un collettivo capace di giocare un gran calcio e dei singoli veramente molto interessanti. Servirà la migliore Inter possibile che non dovrà abbassare la guardia e dovrà dimenticare in fretta quanto fatto contro il Milan. Intanto, intervistato da planetwin365.news, il vice-presidente del club nerazzurro, Javier Zanetti, ha parlato di Champions, ma anche di un singolo che lo ha particolarmente impressionato.

Ecco le parole di Javier Zanetti: “Dal mio punto di vista i gironi sono tutti equilibrati e complicati nello stesso tempo. La Champions è una competizione fatta anche di dettagli e che richiede un ottimo stato di forma nel momento degli appuntamenti in campo. Le quattro squadre italiane hanno dimostrato di essere competitive e mi auguro che possano tutte andare avanti nel percorso”.

Poi, Zanetti, elogia Marcus Thuram:”Siamo agli inizi ma credo che sarà un campionato molto equilibrato. Mi ha colpito molto Thuram che sta facendo un grande inizio di campionato e non era scontato poichè era abituato ad un altro tipo di torneo”.