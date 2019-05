(VIDEO) Skriniar: "Oggi è un giorno importante per me"

Milan Skriniar ha rinnovato il contratto con l'Inter sino al 30 giugno 2023. Tramite un video su Instagram il difensore ha voluto ribadire la sua felicità.

"Ciao interisti, oggi è un giorno importante per me, sono molto felice di aver prolungato con l'Inter. Grazie a voi, alla società e ai miei compagni. Sono molto orgoglioso di poter vestire questa maglia per altri anni. Forza Inter sempre".