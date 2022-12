Ultim’ora, Mihajlovic non ce l’ha fatta. Addio al grande Sinisa

di Diego De Cicco, pubblicato il: 16/12/2022

Ultim’ora- Sinisa Mihajlovic non c’è più. Come riportano tutte le testate giornalistiche, l’ex campione nerazzurro si è spento all’età di 53 anni.

È una notizia terribile per tutti gli amanti del calcio e non solo, quella che pochi minuti fa è stata rilanciata dalle agenzie di stampa. L’ex allenatore del Bologna, dal 2019 malato di leucemia è morto nella giornata di oggi presso una clinica di Roma.

Ultim’ora- Sinisa Mihajlovic muore all’età di 53 anni a Roma.

La famiglia ha rilasciato il seguente comunicato:

“ La moglie Arianna, con i figli Viktoria, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihaijlovic. Uomo unico professionista straordinario, disponibile e buono con tutti. Coraggiosamente -continua il comunicato- ha lottato contro un’orribile malattia. Ringraziamo i medici e le infermiere che lo hanno seguito in questi anni, con amore e rispetto, in particolare la dottoressa Bonifazi, il dottor Antonio Curti, il Prof. Alessandro Rambaldi, e il Dott. Luca Marchetti. Sinisa resterà sempre con noi. Vivo con tutto l’amore che ci ha regalato”.