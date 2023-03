Spezia-Inter, i precedenti parlano chiaro. Occhio alla prima mezz’ora

di Diego De Cicco, pubblicato il: 10/03/2023

Spezia-Inter andrà in scena questa sera alle ore 20.45. Si tratta dell’anticipo del venerdì in quanto i nerazzurri saranno impegnati martedì sera in Champions League contro il Porto.

I precedenti.

Spezia e Inter si sono affrontate 5 volte in Serie A e i nerazzurri hanno vinto 4 volte, con un solo pareggio. I bianconeri liguri non hanno mai vinto. Per quanto riguarda le 4 vittorie ottenute l’Inter è riuscita sempre a segnare almeno due reti in ogni match.

Il bomber.

È Lautaro Martinez il giocatore ad aver segnato il maggior numero di reti contro lo Spezia in maglia nerazzurra. Sono 3 i gol messi a segno dal Toro, che ha un ottimo feeling con i liguri. Contro lo Spezia infatti è stato anche capace di mettere a referto 3 assist.

Spezia-Inter, i numeri dicono Inter. Due i record degli uomini nerazzurri contro i liguri.

Inzaghi e lo Spezia.

Anche Simone Inzaghi nella sua carriera da allenatore ha affrontato 5 volte lo Spezia. Il suo è un percorso netto con 5 vittorie su 5. Tra le attuali squadre che militano in Serie A, lo Spezia è l’unica squadra con la quale Mr. Inzaghi ha sempre e solo vinto.

La partita di stasera sarà molto importante per i nerazzurri in vista della rincorsa alla qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Inzaghi dovrà entrare in campo concentrata e pensare a portare a casa i tre punti. Numeri alla mano può riuscirci. Non solo per i precedenti ma anche perché l’Inter è la squadra più prolifica nei primi 30minuti delle partite, tra tutte le squadre di serie A. Sono ben 16 le reti messe a segno nella prima mezz’ora di gioco.