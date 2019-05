Spalletti alla vigilia di Napoli-Inter: dichiarazioni importanti su Ancelotti

Sfida delicatissima per l'Inter di Luciano Spalletti in ottica Champions League. I nerazzurri infatti, domani dovranno affrontare la trasferta partenopea per cercare di portare a casa punti preziosi.

Parlando proprio di Napoli e di allenatori, il tecnico di Certaldo ha detto:

"L'allenatore? E' un ruolo bello, difficile. In base anche alla scelta che fai su come farlo. Se vogliamo parlare di allenatori, a me interessa solo un allenatore: Carlo Ancelotti. E' uno dei più grandi allenatori che ci sono stati sul nostro calcio".