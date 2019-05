Sky Sport - Barzaghi su Icardi: "Verità o strategia lo scopriremo"

L'inviato di Sky Sport, Matteo Barzaghi, ha commentato il post di Mauro Icardi su Instagram. L'argentino ha smentito le voci di mercato della Gazzetta dello Sport.

"Icardi ha postato il suo stato. La sua volontà è quella di rimanere. Un modo per schierarsi. E' al centro di voci e rumors, ha avuto problemi ed è stato fuori per due mesi. Tutto ciò ha lasciato un segno e ha fatto sì che anche l'Inter possa prendere in considerazione la cessione. Tutto dipende dal mercato: se dovesse esserci un'offerta soddisfacente per la società e per Icardi allora le cose potrebbero cambiare.

Al momento noi registriamo il punto di vista di Mauro Icardi, lui vuole restare. Che poi questa possa essere la verità o una strategia per decidere lui dove andare lo vedremo solo nei prossimi mesi".