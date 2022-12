Sassuolo-Inter, ultima amichevole per i nerazzurri. Le formazioni ufficiali

di Diego De Cicco, pubblicato il: 29/12/2022

Sassuolo-Inter scenderanno in campo alle 17 di oggi al Mapei Stadium di Reggio Emilia per l’ultima amichevole prima della ripresa del campionato. Amichevole che sa di Serie A per un test importante in vista del Napoli che il 4 gennaio sarà ospite dei nerazzurri a San Siro.

Di seguito le due formazioni.

Inter (3-5-4) Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Bellanova; Dzeko, Lukkau,

A disposizione: Handanovic, Brazao, Dumfries, Gagliardini, Gosens, Correa, Asllani, D’Ambrosio, Darmina, Curatolo, Carboni, Zanotti, Fontanarosa, Stankovic.

All. Simone Inzaghi

Sassuolo (4-3-3): 25 Pegolo; 22 Toljan, 44 Ruan Tressoldi, 13 Ferrari, 6 Rogerio; 23 Traoré, 7 Henrique, 16 Frattesi; 92 Defrel, 9 Pinamonti, 15 Konradsen.