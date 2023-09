Real Sociedad-Inter, due sorprese per Simone Inzaghi: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/09/2023

Real Sociedad-Inter, ci sono le formazioni ufficiali. In casa nerazzurra, dopo aver accantonato l’entusiasmo per la vittoria del derby per 5-1 contro il Milan, bisogna tornare con i piedi per terra perchè è già tempo di giocare. Infatti, gli uomini di Inzaghi, se la dovranno vedere con un complicatissimo avversario come la Real Sociedad nell’insidiosa trasferta di San Sebastian.

Una partita difficile, contro una squadra che fa un calcio collaudato e offensivo e che ha delle ottime qualità nei propri singoli. Intanto, di seguito, ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traorè, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea.

All. Alguacil Barrenetxea.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautar, Arnautovic.

All. Simone Inzaghi.