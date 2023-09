Real Sociedad-Inter 1-1: sei minuti di recupero

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/09/2023

90′ – Sei minuti di recupero

86′ – Lautarooooooooo! Frattesi mette in mezzo e Lautaro con la zampata pareggia i conti

84′ – Esce Mendez per Pacheco

75′ – Esce de Vrij per Acerbi

71′ – Entrano Odryozola e Sadiq per Oyarzabal e Kubo

67′ – Occasione Real Sociedad! Angolo di Kubo, testa di Merino che pizzica la traversa. Intanto fuori Mkhitaryan e dentro Sanchez

65′ – Il VAR toglie il cartellino rosso a Barella

61′ – Entrano Munoz e Cho per Tierney e Barrenetxea

60′ – Ammonito Mkhitaryan per fallo su Kubo

54′ – Entrano Thuram, Dimarco e Frattesi per Arnautovic, Bastoni e Asllani

48′ – Occasione Real Sociedad! Angolo degli spagnoli, sponda di Le Normand per Oyarzabal che di testa si fa ipnotizzare da un miracoloso Sommer

47′ – Occasione Real Sociedad! Mendez tira in porta su punizione, Sommer para

45′ – Comincia la ripresa

Dominio netto della Real Sociedad in questo primo tempo. La squadra spagnola avrebbe meritato di avere un vantaggio più sostanzioso per quanto visto in campo. Un’Inter completamente assente in attacco. Una squadra, quella di Inzaghi, completamente passiva all’intensità dell’avversario e che commette una immensità di errori tecnici che non le permettono di ripartire e organizzare un’azione offensiva, facendo recuperare in fretta il pallone agli avversari. Nel secondo tempo ci vuole un deciso cambio di rotta perchè in questo modo non si va da nessuna parte. Vantaggio degli uomini di casa strameritato.

46′ – Finisce il primo tempo

45′ – Occasione Real Sociedad! Kubo in area scarica il sinistro, ma Sommer c’è. Intanto, un minuto di recupero

40′ – Occasione Real Sociedad! Kubo salta Pavard e mette in mezzo di destro, Le Normand tutto solo manda alto di testa

36′ – Occasione Real Sociedad! Barella sbaglia il controllo, ne approfitta Tierney che avanza e calcia di sinistro, ma il tiro è deviato e va ampiamente a lato

17′ – Dumfries mette in mezzo per Arnautovic che di testa manda altissimo

12′ – Ammonito Asllani per fallo su Merino

4′ – Gol Real Sociedad! Errore di Bastoni in uscita e Mendez insacca

3′ – Occasione Real Sociedad! Palo di Barrenetxea che approfitta di una disattenzione di Dumfries

1′ – Inizia la partita a San Sebastian

Real Sociedad-Inter, manca poco all’inizio della gara. Smaltita la sbornia per la vittoria del derby, è tempo di esordio in Champions League. La squadra di Simone Inzaghi avrà il complicatissimo compito di dover battere la formazione spagnola della Real Sociedad. La squadra di Barrenetxea, infatti, ha da anni un gioco offensivo e collaudato, capace di creare grandi pericoli – il Real Madrid ne sa qualcosa – e con delle individualità davvero molto interessanti.

Proprio per questo, servirà la migliore Inter possibile, che dovrà giocare con equilibrio, umiltà e concentrazione, per evitare che si possa incorrere in brutte sorprese. Intanto, di seguito, le decisioni definitive dei due allenatori.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traorè, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea.

All. Alguacil Barrenetxea.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Arnautovic.

All. Simone Inzaghi.