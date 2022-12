Qatar 2022, Argentina e Lautaro Campioni del Mondo: un filo conduttore tra albiceleste e Inter

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 18/12/2022

Qatar 2022, l’Argentina trionfa per la terza volta nella competizione. Un risultato eccezionale quello della nazionale albiceleste che conquista la sua terza Coppa del Mondo, dopo aver battuto la Francia ai calci di rigori, con il risultato di 3-3 nei tempi regolamentari grazie alle reti di Lionel Messi su calcio di rigore, Angel Di Maria e ancora Messi e la tripletta di Mbappè per i bleus. Un trionfo di una nazione e di una nazionale che, nel corso degli anni, ha creato un grandissimo filo conduttore con la storia nerazzurra, la quale, di calciatori argentini ne ha avuti parecchi.

A partire dall’indimenticato capitano, oggi vice-presidente del club nerazzurro, Javier Zanetti, icona del calcio argentino, dal momento che, così come all’Inter, detiene il record di presenze della propria nazionale. Senza dimenticare un grande centrocampista come Esteban Cambiasso, che in nazionale non ha avuto le stesse fortune avute con il club nerazzurro. Tra gli argentini passati dall’Inter, si ricorda anche ‘il muro’ Walter Samuel, oggi nello staff di Scaloni, ma anche Nicolas Burdisso.

Tra coloro che hanno fatto la storia, come dimenticare ‘El Principe’, Diego Milito, autore della doppietta decisiva in finale di Champions League contro il Bayern Monaco, ma anche giocatori come ‘El Jardinero’ Julio Ricardo Cruz, ‘El Trenza’ Palacio, Hernan Crespo, Mauro Icardi, Santiago Solari.

Andando più a ritroso, Diego Simeone, pur essendo stato poco in maglia nerazzurra, è stato un giocatore da sempre amato dai tifosi interisti – molti dei quali, lo vorrebbero sulla panchina dell’Inter – e ancora Angelillo e Ramon Diaz. Insomma, un legame inscindibile quello tra Inter e Argentina, che ancora oggi continua con Lautaro Martinez, Campione del Mondo meritatamente, e che la squadra attende a Milano per celebrarlo nel migliore dei modi.