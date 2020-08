OMS: "Irrealistico pensare a eventi sportivi con grande pubblico"

La situazione legata alla pandemia del nuovo coronavirus sembra finalmente essere migliorata, o perlomeno l'aggressività del virus sembra essere calata rispetto a qualche mese. La ripresa di molte attività ha fatto pensare che presto anche gli stadi potessero essere nuovamente gremiti di gente, ma a sentire l'OMS quest'ultima ipotesi è assolutamente da scartare.

Interpellato sulla questione stadi, il direttore delle emergenze sanitarie dell'OMS, Micheal Ray, ha espresso un parere negativo sulla riapertura totale degli impianti. Secondo Ray, grandi folle da oltre 40 mila persone potrebbero generare un effetto disastroso sulla situazione epidemiologica, e questo non solo per lo stadio in sé, ma anche per l'affollamento che si creerebbe sui trasporti pubblici per raggiungere gli impianti.

Parlando di possibilità più concrete, secondo il direttore delle emergenze è più realistico ipotizzare l'ingresso di 1000 o 2000 persone appena la situazione lo permetterà. Secondo l'OMS dunque passerà ancora molto tempo prima che i tifosi tornino a popolare gli stadi.