Monza-Inter, un episodio smaschera la narrazione anti-nerazzurra: il giornalista rivela tutto

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 14/01/2024

Monza-Inter, il giornalista smaschera la narrazione anti-nerazzurri. C’è tanta euforia in casa interista dopo i tre punti conquistati in casa di una squadra solida e forte, oltre che complicata da affrontare, come il Monza. Una vittoria che ha mostrato un’Inter tornata finalmente ai propri livelli in termini di condizione fisica e di voglia di aggredire fin da subito la partita.

Ma sono ancora sotto gli occhi di tutti le assurde polemiche avute dopo la vittoria del turno scorso contro il Verona. Allusioni e parole gravissime da parte di tantissimi addetti ai lavori che, sicuramente, lasciano pensare sotto tanti aspetti. Proprio per questo, a legare quella partita alla vittoria di ieri sera, c’è stato un episodio che, a dire di Tancredi Palmeri, evidenzia ancora di più la narrazione anti-Inter di alcuni quotidiani e direttori di giornali. Una narrazione che, però, almeno fino a questo momento, non ha impedito alla squadra nerazzurra di ottenere degli ottimi risultati in campo.

Ecco le parole di Palmeri: “Il fuorigioco di ieri di Pessina, di un 3 cm, è perfino più largo di quello fischiato giustamente ad Acerbi e all’Inter la settimana prima contro il Verona. Lì nessuno si è sognato di recriminare. Ieri invece casino. È la prova definitiva della narrazione anti-Inter”.