Mondiale, rischio forfait per un nerazzurro. L’Inter spera nel suo recupero

17/11/2022

Mondiale, un interista rischia di dover abbandonare la kermesse ancora prima dell’avvio causa di un infortunio.

Si tratta di Joaquin Correa. Come riporta TyC Sports sul proprio account Twitter sono ore di preoccupazione nel ritiro argentino dopo che il Tucu è uscito malconcio dall’amichevole contro gli Emirati Arabi Uniti di ieri. Nella partita di preparazione ai Mondiali, per la cronaca terminata 5 a zero per la squadra di Scaloni, con Correa autore dell’ultima rete al 60’, l’argentino ha risentito un fastidio al ginocchio. Lo staff della nazionale sudamericana ha comunicato che nelle prossime ore sarà valutata la condizione del giocatore che già non era al 100%. Diventa concreto il rischio che possa abbandonare la selezione a pochissimi giorni dal debutto in Qatar.

L’Inter spera in un recupero del giocatore in quanto la sua esperienza al Mondiale potrebbe da un lato rigenerarlo e dall’altro renderlo allettante per qualche compratore. L’argentino è da tempo seguito da alcune squadre in Premier League e la società nerazzurra starebbe pensando di poter far cassa con l’ex laziale, per provare poi l’assalto a d un nuovo centravanti. Il primo della lista sarebbe Marcus Thuram del Borussia Monchengladbacch.

