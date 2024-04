Milan-Inter, la scelta di Inzaghi sulla fascia destra: le formazioni ufficiali

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/04/2024

Milan-Inter, ci sono le formazioni ufficiali. L’attesa sta per finire. Tra poco più di un’ora sarà finalmente derby. Un derby che avrà tutta la pressione del caso vista la posta in palio. Infatti, in caso di vittoria, i nerazzurri porterebbero a casa il ventesimo scudetto della propria storia e, di conseguenza, la seconda stella.

Ma il Milan non vuole stare a guardare e, come detto da Pioli in conferenza, farà di tutto per impedire ai nerazzurri di festeggiare questa sera. I rossoneri vogliono approfittare della rabbia per l’eliminazione dall’Europa League e del momento di forma non perfetto degli uomini di Inzaghi. Per questo, i nerazzurri, se vorranno provare a portare a casa i tre punti, dovranno fare una partita praticamente perfetta contro un avversario complicatissimo.

Intanto, di seguito, che le scelte definitive dei due allenatori.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Pulisic; Rafael Leao.

All. Stefano Pioli.

INTER (4-2-3-1): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram.

All. Simone Inzaghi.