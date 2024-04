Inter, Pavard suona la carica ai compagni: tutta la decisione del francese che mostra la via

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/04/2024

Inter, Pavard parla prima della partita. In casa nerazzurra la concentrazione è massima per la partita complicatissima di questa sera contro il Milan. Una eventuale vittoria, consentirebbe agli uomini di Simone Inzaghi di raggiungere il ventesimo scudetto della storia nerazzurra e di cucire sulle maglie anche la seconda stella. Un traguarda fondamentale e puntato fin da inizio stagione da società, tecnico e giocatori.

Ma il Milan non vuole stare a guardare e, come ammesso da Pioli alla vigilia, l’obiettivo è quello di non permettere ai rivali di festeggiare al derby ed in casa propria. Per i nerazzurri, servirà la partita perfetta se si vorranno portare a casa i tre punti e ci vorrà la massima cura di ogni dettaglio e di ogni situazione di gioco. Intanto, prima della partita, il difensore nerazzurro Benjamin Pavard, ha parlato del match e delle sue impressioni.

Ecco le parole di Pavard: “Una gara molto entusiasmante, una gara molto importante. Questa sera dobbiamo assolutamente vincere. Non c’è una preparazione specifica per un derby. Si tratta di una partita speciale ma dobbiamo fare di tutto per vincere”.