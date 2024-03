Mercato Inter, c’è la carta per arrivare a Gudmunsson. Ma soltanto ad una condizione

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 20/03/2024

Mercato Inter, i nerazzurri hanno la carta per arrivare a Gudmunsson. In casa nerazzurra, da qui alla fine della stagione, si cercherà con tutte le forze di arrivare quanto prima alla vittoria del ventesimo scudetto. Un risultato storico che andrebbe celebrato con tutti i crismi. Intanto, però, la dirigenza è oramai a lavoro da tempo per cercare delle soluzioni per migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in vista del prossimo anno.

Sono già dati per assodati gli arrivi di Piotr Zielinski e di Mehdi Taremi a parametro zero da Napoli e Porto. Ma occhio perchè i dirigenti vogliono dare più alternative al proprio tecnico, soprattutto per quanto riguarda il reparto avanzato, le cui seconde linee, in questa stagione, sono mancate quanto a prestazioni. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche quest’oggi, il profilo che intriga maggiormente è quello di Albert Gudmunsson del Genoa.

Per arrivare al giocatore, Marotta e Ausilio, hanno già bene in mente quali carte giocarsi. Infatti, sempre secondo la rosea, non sarebbe da escludere l’inserimento nella trattativa del giovane e talentuoso Valentin Carboni, oggi in forza al Monza. Questa soluzione, farebbe tutti contenti: i nerazzurri che farebbero una plusvalenza e abbasserebbero di molto la parte cash da dare ai genovesi; i rossoblù che avrebbero già il sostituto dell’islandese in attacco.

Ma affinchè tutto questo si verifichi, è necessaria una condizione: la possibilità, per l’Inter, di riacquistare il classe 2005. La clausola di recompra, così come fatto per Fabbian, è un elemento non contrattabile. Perchè i nerazzurri credono molto nell’argentino e vogliono puntarci per il futuro.