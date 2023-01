Lukaku-Inter, belga horror contro il Monza: rinnovo del prestito certo, ma…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/01/2023

Lukaku-Inter, l’attaccante belga ancora completamente fuori forma. La partita di ieri, oltre ad aver portato ad un pareggio deludente contro un Monza molto ben organizzato in campo, ha mostrato tante lacune della rosa nerazzurra. Tra queste, uno delle più preoccupanti, è stata di sicuro la prestazione di Romelu Lukaku. L’attaccante belga si è mostrato completamente fuori forma contro la squadra di Palladino, vanificando alcune delle buone impressioni date contro il Napoli.

Una partita fatta di numeri impietosi e, adesso, tantissimi tifosi si chiedono se sia il caso di rinnovare un prestito parecchio oneroso con il Chelsea, sia perchè le prestazioni sono state di basso livello, sia perchè la situazione economica del club non consentiva già prima manovre poco sostenibili, figuriamoci adesso.

Lukaku-Inter, l’attaccante belga è completamente fuori forma: tra numeri impietosi e un prestito troppo oneroso

Lukaku, ieri, ha giocato forse la sua peggior partita da quando veste la maglia nerazzurra. E a testimoniarlo sono anche i numeri. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sono otto i passaggi tentati, di cui solo la metà riusciti. Ma a preoccupare sono soprattutto le palle perse, ben dieci. Anche gli sprint non sono mai stati affondati e tante giocate terminate in goffi tentativi. Insomma, in questo momento, la fiducia non è stata minimamente ripagata, al netto di troppe parole che porta via il vento.

Quest’anno, l’Inter, tra prestito ed ingaggio al lordo, ha speso per lui la bellezza di 22 milioni di euro. Una cifra enorme e poco sostenibile se si pensa alla situazione economica nerazzurra e al fatto che, Lukaku, rimane un calciatore di proprietà del Chelsea. Il rinnovo del prestito sembra essere scontato, ma adesso serve riflettere bene sulle cifre, per il Lukaku visto fino ad ora, non vale l’investimento fatto.