Skriniar-Inter, si avvicina il giorno del dentro o fuori. E su Thuram c’è una novità

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/01/2023

Skriniar-Inter, si avvicina il giorno del dentro o fuori. Sono ore molto delicate in casa nerazzurra. Non solo le questioni di campo che, dopo il pareggio contro il Monza, hanno definitivamente fatto abbandonare le minime speranze scudetto alla squadra, ma anche la questione rinnovi. Il club, infatti, sembra essere quasi arreso a perdere Milan Skriniar a parametro zero, vista la scadenza del contratto il prossimo giugno.

Ma anche per quanto riguarda i giocatori in entrata, c’è una novità che non farà granchè piacere a Marotta e Ausilio e che riguarda l’attaccante del Borussia Monchengladbach, Marcus Thuram, su cui in viale della Liberazione hanno messo gli occhi da circa due stagioni.

Skriniar-Inter, sta per arrivare il momento della verità sul rinnovo. E su Marcus Thuram arriva una novità dell’ultima ora

Come detto, si avvicina il giorno della verità per capire se Milan Skriniar rimarrà ancora in maglia nerazzurra o meno. Il giocatore è rimasto molto infastidito dalle parole estive della società in estate, dopo che già con Conte era stato messo sul mercato contrariamente alla sua volontà. Adesso, secondo quanto riportato da SportMediaset, la società attende una risposta in un senso o nell’altro e l’offerta fatta non è più negoziabile.

Capitolo Thuram: si sa che la società nerazzurra vorrebbe prelevarlo a parametro zero. Ma nelle ultime ore pare ci sia stato il deciso inserimento di un’altra big europea. Si tratta del Chelsea che vorrebbe acquistare il giocatore visto il prezzo di saldo a causa dell’imminente scadenza di contratto a giugno. Insomma, non un periodo positivo per l’Inter. Se il campo non sta regalando soddisfazioni, anche per quanto riguarda il mercato la situazione non è migliore.