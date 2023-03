L’Inter cola al Picco. Che flop a La Spezia

di Raffaele Garinella, pubblicato il: 10/03/2023

SPEZIA-INTER 2-1

RETI: Maldini, Lukaku, Nzola

La sfortuna non esiste. Esistono gli errori e quelli si pagano. Amaramente. Il rischio è mandare a monte la qualificazione in Champions League. Di questo passo, con questa andatura, per l’Inter sarà inevitabile toppare l’appuntamento più importante della stagione. La società mediti attentamente su come proseguire la stagione.

TOP

Nessuno. Quando si perde a La Spezia – con tutto il rispetto per i liguri – bisogna solo recitare mea culpa.

FLOP

Lautaro: perché ha calciato lui il rigore? Non è mai stato infallibile dal dischetto – sesto sbaglio in carriera – e poi il rigorista dovrebbe essere – a questo punto è d’obbligo il condizionale – Lukaku. Voto: 4

Inzaghi: troppe sconfitte in campionato. Al di là degli errori sotto porta, l’Inter commette sempre gli stessi passi falsi. Ormai è una consuetudine e se l’allenatore non riesce a raddrizzare la barca, forse è il caso di valutare con attenzione il futuro. Voto: 3