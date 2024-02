Lecce Inter, tra clean sheet e gol: in trasferta rendimento altissimo

di Davide Currenti, pubblicato il: 23/02/2024

Lecce Inter, i nerazzurri si preparano a tornare protagonisti in campionato. La corsa verso lo Scudetto continua, una cavalcata entusiasmante fino ad ora.

Domenica si andrà in scena a Lecce. Per i padroni di casa, in lotta per la salvezza, sarà una partita difficile contro la prima della classe. E l’Inter di Simone Inzaghi sta dettando legge lontano da ‘San Siro’.

Lecce Inter, numeri top

L’Inter in trasferta ha un andamento eccellente. Sono 10 le vittorie, 2 i pareggi e zero le sconfitte. Il miglior attacco con 29 reti segnate, la migliore difesa con solo 6 reti subite.

Per non parlare dei clean sheet, non solo in trasferta. Yann Sommer, che sta dimostrando tutte le sue qualità, in molte partite non ha neanche ricevuto il voto in pagella. La grande capacità dell’Inter di non subire il gioco avversario e di non subire conclusioni verso lo specchio della porta.

E domenica, con la possibilità di vedere del turnover in casa nerazzurra, visti i prossimo impegni ravvicinati, una partita importante. Sottolineando l’equilibrio di squadra dell’Inter: cambiano alcuni interpretati, ma il copione resta identico.