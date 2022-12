Lautaro-Inter, parla l’agente dell’argentino. E sul futuro di Hakimi…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 22/12/2022

Lautaro-Inter, parla l’agente dell’attaccante argentino, Alejandro Camano. Fresco vincitore del Mondiale in Qatar con la sua argentina, Lautaro Martinez si gode i festeggiamenti ed il meritato riposo prima di rientrare alla corte di Simone Inzaghi per la ripresa della stagione che vedrà la squadra nerazzurra affrontare il Napoli capolista in una gara dalla difficoltà estrema.

Proprio qualche istante fa, in merito a Lautaro Martinez, ha parlato l’agente del calciatore che ha mandato messaggi importanti anche in ottica Inter. Non solo, perchè il Toro condivide l’agente con un grande ex nerazzurro come Achraf Hakimi, di cui, in queste settimane, si è parlato molto spesso per una suggestione in merito ad un suo ritorno in maglia nerazzurra a giugno.

Lautaro-Inter, l’argentino si gode le vacanze: il suo agente dice parole importanti anche sul futuro di Hakimi

Dunque, Lautaro Martinez, come detto, si sta godendo le meritate vacanze dopo essersi laureato Campione del Mondo con la maglia della sua Argentina. Intanto, il suo agente, Alejandro Camano, ha parlato ai microfoni del sito Calciomercato.it e ha detto parole importanti. Infatti, per l’agente, la vittoria del Mondiale è stata una cosa incredibile e per lui e Lautaro, un pezzo di questa vittoria è dovuta anche all’Inter.

Adesso, si gode questi giorni di vacanza, per poi ritornare a Milano dove ritroverà Lukaku e Dzeko con cui ha dimostrato di poter giocare un grande calcio, anche se l’importante è che l’Inter vinca. Poi, due parole anche su Hakimi. Per Camano il calciomercato è imprevedibile, ma in questo momento l’esterno marocchino ha ancora 3 anni di contratto con il PSG ed è molto felice a Parigi.