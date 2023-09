Lautaro-Inter, con il gol di ieri il Toro avanza in una speciale classifica e punta al primato

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 21/09/2023

Lautaro-Inter, con il gol di ieri il Toro avanza in una speciale classifica. Il pareggio di ieri sera contro la Real Sociedad, ha lasciato sentimenti contrastanti in casa nerazzurra. Infatti, da una parte c’è la sensazione negativa di aver offerto una bruttissima sensazione e di aver raggiunto il pari anche grazie alla fortuna. Dall’altra, quella positiva di chi è cosciente che, visto come si è giocato, la sconfitta sarebbe stato il risultato più corretto.

Di fatto, i nerazzurri, hanno conquistato il primo punto, ma da adesso bisognerà fare sul serio per avanzare in classifica nel girone. Perchè se è vero che Sommer è stato straordinario con le sue parate e Lautaro pronto a salvare la barca, è vero che ci vuole una reazione per tornare sui binari giusti.

Intanto, a proposito di Lautaro, secondo quanto riportato da Paolo Opta, con il gol di ieri sera si è portato sul podio in una speciale classifica nerazzurra. Infatti, il Toro è al terzo posto tra i giocatori della storia dell’Inter per i gol segnati in Champions League. L’argentino ha superato un grande ex come Samuel Eto’o e ha raggiunto il suo connazionale Hernan Crespo a quota 11. Adesso, l’impresa non impossibile è quella di raggiungere il primo posto, dove bisognerà superare Julio Cruz con 13 gol e soprattutto Adriano con 14. Una missione non impossibile.