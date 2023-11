Juventus-Inter, è allarme infortuni. La situazione in vista del derby d’Italia

di Diego De Cicco, pubblicato il: 20/11/2023

Juventus-Inter è il match clou del weekend di Serie A, ma sia Allegri che Inzaghi sono ancora in fase scongiuri per via dei tanti nazionali in giro per il mondo, alcuni dei quali torneranno da indisponibili.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Alessandro Bastoni è solo l’ultima vittima di coloro che daranno forfait per la partitissima di domenica 26 all’Allianz Stadium. Per quanto riguarda i bianconeri tante assenze a centrocampo, dove agli squalificati Pogba e Fagioli si aggiungono gli indisponibili Locatelli e e Miretti. Il primo deve recuperare dalla lieve frattura alla costola subita contro il Cagliari. Difficilmente basteranno 10 giorni di riposo, ma potrebbe farcela in extremis. Stessa sorte potrebbe toccare a Miretti che ha dovuto lasciare la nazionale under21 per una lombalgia che verrà monitorata con esami strumentali tra oggi e domani.

Ulteriori dubbi bianconeri sia hanno per Weah, lo statunitense aspetta l’ok dei medici dopo il problema alla coscia di tre settimane fa. Per diversi in forse c’è un recupero certo. iI tratta di Alex Sandro che torna ad allenarsi dopo i due mesi ch ah passato a i box per la lesione del bicipite femorale.

In casa Inter le speranze di recuperare Cuadrado e Bastoni sono ai minimi termini. Il colombiano è ormai lontano dai campi da diverse settimane e l’infiammazione al tendine d’Achille sembra che lo stia ancora tormentando. Per quanto riguarda il difensore che ha dovuto abbandonare Coverciano il giorno prima di Italia-Macedonia del Nord, ci saranno ancora esami strumentali per capire l’entità del risentimento al polpaccio destro. La sensazione è che salterà sia Juventus che Benfica, sperando di ritrovarlo tra gli arruolatili per la sfida ai Campioni d’Italia del Napoli. Per quanto riguarda invece il recupero di Pavard ci vorranno come minimo altri 90 giorni.