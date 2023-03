Inzaghi, la Champions non basta. Società delusa per un aspetto

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 16/03/2023

Inzaghi e i sassolini tolti dalle scarpe. Hanno destato clamore le dichiarazioni del tecnico nerazzurro nel post gara della sfida col Porto. Dopo il successo coi lusitani, Inzaghi ha sorpreso tutti con frasi cariche di orgoglio, non senza polemiche. Un traguardo, quello dei quarti di Champions League, che – certamente – fa lievitare il giudizio sulla stagione nerazzurra, pur con troppi imbarazzi – invece – in campionato, dove Dzeko e compagni sembrano non aver trovato ancora la strada della continuità.

Intanto, riflessioni in corso sul futuro. Le nubi non si sono certo diradate su Inzaghi. Sarà ancora lui il tecnico del prossimo anno? In attesa del sorteggio in Champions di venerdì e dell’eventuale prosecuzione del cammino nella massima competizione europea, la richiesta sarebbe una e precisa. La società, spiega oggi La Gazzetta dello Sport, sarebbe comunque delusa dal campionato. Una rosa ben fornita non è riuscita mai a essere in corsa, consegnando al Napoli il campionato in largo anticipo. Il quotidiano spiega come le valutazioni saranno dunque generali e terranno quindi conto dell’andamento complessivo della stagione nerazzurra.