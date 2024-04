Inter, un giocatore è ufficialmente nerazzurro: è scattata la clausola

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 02/04/2024

Inter, Carlos Augusto è diventato ufficialmente nerazzurro. Con la vittoria di ieri sera per 2-0 contro l’Empoli grazie alle reti siglate da Federico Dimarco ed Alexis Sanchez, i nerazzurri hanno fanno un altro passo in avanti per la vittoria dello scudetto. L’obiettivo principale di questa stagione è quello di poter cucire la seconda stella sul proprio petto e manca davvero poco per farlo. Intanto, la squadra di Inzaghi, con i tre punti di ieri sera è riuscita a raggiungere matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League.

Un traguardo importantissimo che, sicuramente, porterà nelle casse interiste fondi freschi per la partecipazione. Ma il raggiungimento della Champions League ha fatto sì che i nerazzurri possano portare a casa a titolo definitivo un altro calciatore. Si tratta di Carlos Augusto. Il difensore brasiliano, infatti, è stato prelevato la scorsa estate dal Monza per sostituire la partenza di Robin Gosens.

Il giocatore è arrivato a Milano in prestito per 4,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 7,5 milioni che sarebbe diventato obbligo in caso di raggiungimento proprio della Champions. Ovviamente, il tutto, era nell’aria. Ma adesso c’è anche la conferma definitiva.