Inter, un ex nerazzurro incensa la squadra di Inzaghi: e sulla rivale più accreditata…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/09/2023

Inter, un ex parla della squadra nerazzurra. Mentre i giocatori della rosa di Inzaghi sono alle prese con gli impegni con le rispettive nazionali, ad Appiano Gentile ci si gode il momento della squadra che nei primi tre turni di campionato è riuscita ad ottenere tre vittorie. Proprio per questo, molti commentatori, parlano di una squadra nerazzurra come favorita per il tricolore.

Tra questi, c’è anche un ex giocatore nerazzurro come Hernan Crespo che ha parlato proprio della squadra di Inzaghi e di quella che potrebbe essere la rivale scudetto. Ecco le parole di Crespo.

Sulla favorita per lo scudetto: “Vedo l’Inter un gradino sopra le altre. Lo dico perché mi sembra che la rosa dei nerazzurri sia ampia e competitiva, ci sono uomini per tutti i ruoli anche tra le ipotetiche riserve. Inoltre Inzaghi può contare su un attaccante fenomenale come Lautaro Martinez che, di anno in anno, ha dimostrato di saper crescere e migliorarsi”.

Sulla differenza tra l’Inter e le avversarie: “A differenza delle rivali che, per un motivo o per l’altro, devono sistemare alcuni dettagli, l’Inter è già a posto così, compatta e collaudata. Ha già una struttura solida che l’ha portata alla finale di Champions League, ci sono campioni acclarati come Lautaro e ci sono elementi di prospettiva come Marcus Thuram. Inoltre, là dietro, sono attenti e precisi”.

Sulla rivale più accreditata per lo scudetto: “Penso che alla lunga la rivale più accreditata per l’Inter risulterà il Milan. I rossoneri hanno cambiato molto sul mercato seguendo le indicazioni di Pioli, però pare che i nuovi si siano già integrati. Il Napoli, a mio avviso, dopo l’exploit della passata stagione, faticherà a tenere il passo delle milanesi”.