Inter, un dirigente potrebbe salutare presto i nerazzurri: offerta dall’Arabia per lui

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/09/2023

Inter, un dirigente potrebbe salutare presto i nerazzurri. In casa nerazzurra, ci si leccano le ferite dopo la brutta sconfitta di ieri sera contro il Sassuolo per 1-2. Una partita in cui la squadra di Inzaghi è apparsa stanca, poco lucida ed anche un po’ presuntuosa – limite che compare ogniqualvolta la squadra riesce a fare una serie di risultati importanti o dopo la vittoria di un trofeo.

Per questo è il momento di analizzare cosa non è andato e di rimediare in fretta già nel prossimo turno contro la Salernitana, partita in cui la squadra sarà obbligata ad ottenere i tre punti. Intanto, nella giornata di oggi, è arrivata una notizia inaspettata per quanto riguarda uno dei membri della dirigenza nerazzurra che potrebbe salutare Milano per accasarsi altrove.

Si tratta del CEO Corporate, Alessandro Antonello. Il dirigente interista, secondo quanto riportato dal giornalista Pasquale Guarro attraverso i propri canali social, sarebbe stato contattato dall’Arabia Saudita ed avrebbe ricevuto un’offerta per lasciare l’Inter. Lo stesso Antonello ci starebbe seriamente pensando ed ecco che, nel caso in cui dovesse accettare, l’addio a Milano potrebbe concretizzarsi davvero.

Vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane, ma di sicuro l’eventuale addio di Antonello rappresenterebbe un avvenimento importante per un dirigente che ha contribuito con il suo lavoro ad avere i risultati che ha ottenuto la squadra.