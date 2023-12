Inter Udinese, emergenza in difesa, Inzaghi cambia

di Redazione, pubblicato il: 09/12/2023

Inter-Udinese per riprendersi la vetta della classifica. La vittoria della Juventus sul Napoli permette il quinto sorpasso parziale ai bianconeri, i ragazzi di Inzaghi sono chiamati a rispondere per no lasciare per strada altri puti importanti in gare casalinghe dopo Bologna e Sassuolo.

Nell’ultimo allenamento Bastoni è stato provato fra i titolari. Secondo Sky Sport la sua presenza resta comunque in ballottaggio con Carlos Augusto per giocare alla sinistra di Acerbi. Novità anche a destra: dietro sarà riproposto Bisseck, con Darmian nel ruolo di esterno di destra vista l’assenza di Dumfries e l’impossibilità di schierare Cuadrado per 90 minuti. Di seguito la probabile formazione:

Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.