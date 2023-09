Inter, Thuram uomo derby: e a fine partita fa una rivelazione sulla scelta di vestire il nerazzurro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/09/2023

Inter, Marcus Thuram rivela un retroscena sul suo passaggio in nerazzurro. Un derby vinto alla grande. Un 5-1 che ha completamente spazzato via i rivali rossoneri e regalato tre punti che portano la squadra di Inzaghi da sola, a punteggio pieno, in cima alla classifica. L’Inter è riuscita a superare alla grande quello che, quantomeno sulla carta, rappresentava, oggi, l’impegno più complicato da affrontare per quanto visto nei primi tre turni.

Uno degli assoluti protagonisti della partita, ovviamente, è stato l’attaccante francese Marcus Thuram. Il numero 9 nerazzurro, infatti, è stato autore di una prestazione superlativa, condita – si fa per dire – da un gol meraviglioso. Proprio lo stesso Thuram, dopo il derby, è stato intercettato dai microfoni di SportMediaset, ed ha fatto una rivelazione sul suo passaggio in nerazzurro avvenuto la scorsa estate, proprio in un derby di mercato con il Milan.

Ecco le parole di Thuram: “Mi sono trovato 1 contro 1 con il difensore, ho visto che era da solo: sono rientrato e ho tirato sul secondo palo. Mio padre mi ha scritto, mi ha detto “bravo”. Già due anni fa dovevo venire all’Inter: mi sono fatto male ma avevo dato la mia parola. Voglio aiutare i compagni, che sia gol, assist o un rientro difensivo”.