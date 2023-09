Inter, Thuram nerazzurro anche grazie al PSG

di Redazione, pubblicato il: 18/09/2023

(Inter Thuram) Thuram protagonista assoluto del derby, un gol stratosferica ed una prestazione esaltante (dopo quella ottima contro la Fiorentina) tolgono ogni perplessità sul ragazzone francese. Un mix tra Lukaku e Dzeko lo ha definito Luigi Garlando sulla Gazzetta e scusate se è poco.

Nelle ultime ore è emerso un retroscena di mercato pubblicato dal quotidiano spagnolo Relevo. Nelle prime settimane di compravendite Thuram è stato vicinissimo a passare al PSG. Se il club transalpino avesse scelto di affidare la panchina a Nagelsmann il trasferimento sarebbe stato sicuro. Così non è andata, l’arrivo di Luis Enrique a Parigi ha cambiato del tutto le carte in tavola. L’Inter ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per assicurarsi l’attaccante soffiandolo ad una concorrenza agguerrita e danarosa con il Milan in testa. Le vicende degli ultimi giorni confermano quanto sia stato importante il colpo messo a segno dalla la coppia Marotta Ausilio.