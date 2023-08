Inter, sorteggio Champions League: ecco le 3 squadre con cui se la vedranno i nerazzurri

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 31/08/2023

Inter, sorteggio abbordabile per i nerazzurri. Può tirare un sospiro di sollievo la squadra di Simone Inzaghi per i sorteggi di oggi che si sono tenuti a Nyon. Un sorteggio che, ovviamente, non va assolutamente sottovalutato, ma visto il tenore delle avversarie che potevano essere prese, è andata bene.

Le tre squadre contro le quali se la vedranno gli uomini di Simone Inzaghi sono il Benfica, già affrontato la passata stagione ai quarti e che erano la squadra di prima fascia. In terza fascia i nerazzurri sono capitati con il Salisburgo, affrontato questa estate in amichevole e che ha cambiato parecchio in questa estate. Infine, in quarta fascia – e qui poteva andare decisamente meglio -, la Real Sociedad.

Non un girone di ferra a cui erano abituati i nerazzurri nelle passate stagioni, ma sicuramente va attenzionato.