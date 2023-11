Inter, Sensi vuole giocarsi le sue chance. Ecco l’idea di Inzaghi

di Diego De Cicco, pubblicato il: 14/11/2023

Inter, contro il Frosinone si è rivisto Stefano Sensi. L’ex giocatore del Sassuolo ha giocato gli ultimi 15 minuti dopo il recupero dall’ennesimo infortunio.



Il giocatore al suo arrivo in nerazzurro aveva letteralmente incantato fornendo prestazioni eccezionali e andando in gol ripetutamente. Poi una serie incredibile di infortuni lo ha portato a vivere la sua avventura in nerazzuro praticamente da perenne indisponibile.

Inter, Sensi potrebbe essere l’uomo di qualità a centrocampo. È l’ultima chance per il talento di Urbino

Quest’anno ha giocato una buona preseason, ma poi con l’arrivo delle partite ufficiali si sono ripresentati i soliti problemi.

Ora dovrebbe essere davvero la volta buona. Toccherà a lui scalare le gerarchie di un centrocampo che sta facendo davvero bene, ma questo non vuol dire che Inzaghi gli abbia precluso le porte. Secondo quanto riporta gazzetta.it l’allenatore interista vuole provare ancora Sensi e farlo rientrare nelle rotazioni. Certo non saranno ammessi altri stop. Il giocatore non è stato inserito in lista Champions e quindi può puntare a dare il suo contributo sia in campionato che in Coppa Italia.

Non è tramontata la stella di Sensi, ma è anche vero che si tratta forse dell’ultima chance per potersi imporre in nerazzurro. Se tornasse sui ritmi anche del ritiro della scorsa estate, sarebbe un’ottima soluzione, perché la classe del giocatore non è mai stata in discussione.