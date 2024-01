Inter, schermagli De Laurentiis-Marotta per Zielinski: la rivelazione del presidente del Napoli

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/01/2024

Inter, schermaglie De Laurentiis-Marotta. A margine dell’assemblea di Lega tenutasi oggi, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è soffermato a parlare con la stampa anche della questione spinosa come il rinnovo di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco non ha rinnovato con il Napoli e tanta parte della stampa lo da all’Inter a parametro zero per la prossima stagione.

Proprio a questo ha fatto riferimento lo stesso presidente partenopeo, rivelando delle piccole schermaglie avute con l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, reo, a suo avviso, di non essersi comportato nella maniera corretta.

Ecco le parole di De Laurentiis: “Ottimo calciatore e ottimo ragazzo, è stato 8 anni con il Napoli. Credo che certe storie di grande simpatie e grande amore a un certo punto terminano da sole. Se lui volesse restare noi siamo qui ad abbracciarlo, se vuole partire perché ha un procuratore che sente l’odore o la puzza del denaro… Evidentemente avrà immaginato di prendere un bel biscotto da intingere nel caffè latte e avrà convinto il ragazzo. Prende uno stipendio molto più alto di quello che andrebbe a prendere all’Inter. Va all’Inter? Ho detto a Marotta: non ti stai comportando bene, col sorriso. Lui risponde che non è vero…”.