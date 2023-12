Inter, Sanchez e Arnautovic, altro che scappati di casa

di Redazione, pubblicato il: 02/12/2023

(Inter) Alfredo Pedullà su Sportitalia ha difeso a spada tratta gli acquisti estivi di Sanchez e Arnautovic da parte dell’Inter.

“Erano dati come appestati, c’erano delle campagne stampa dove sembrava che avessero preso dei quarantenni tornati a giocare. Mi sembrava un po’ eccessivo e ingeneroso commentare quei due acquisti come se avessero preso due scappati di casa. Hanno preso due attaccanti che non saranno Marcus Thuram e Lautaro Martinez, ma le loro opportunità le sapranno sfruttare. Mercoledì hanno fatto gol Arnautovic, che adesso troverà la condizione e sarà molto utile, e Sanchez: tutti quelli che sul mercato dell’Inter dicevano di prendere Erling Haaland e Lionel Messi hanno fatto qualcosa di irrispettoso.”