Inter, piano chiaro per Fabbian: Marotta segue i progressi del giovane. Ecco cosa farà in futuro

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/02/2024

Inter, piani chiari per il futuro di Fabbian. In casa nerazzurra, mentre la squadra di Inzaghi lavora sul campo per preparare al meglio la partita contro l’Atalanta, si lavora continuamente al futuro. Infatti, la dirigenza in viale della Liberazione sta cercando di valutare i profili migliori per poter costruire una squadra competitiva anche per le prossime stagione. Non solo giocatori di altre società sotto la lente di ingrandimento, ma anche quelli su cui i nerazzurri hanno il controllo.

Tra questi, sicuramente, c’è Giovanni Fabbian. Il centrocampista, al momento, è in prestito con diritto di riscatto al Bologna. Ma la società nerazzurra si è premurata di far inserire un controriscatto da 12 milioni tra due stagioni. Questo perchè, rispetto ad altri elementi della vivaio, i nerazzurri hanno sempre creduto nelle qualità di Fabbian, decidendo di tenere un certo controllo su di lui.

Dopo la stagione alla Reggina, in cui ha segnato ben 8 gol, il giovane classe 2003 si sta mettendo in mostra anche al Bologna, squadra in cui rimarrà per un ulteriore altra stagione. Se continuerà in questo modo, Marotta e Ausilio hanno in mente di esercitare il controriscatto. Il giocatore, ad avviso della dirigenza, sta facendo i passi giusti per giocare in una grande squadra. E chissà che non ne faccia di ulteriori nel caso in cui i rossoblù andassero in Europa.