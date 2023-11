di Redazione, pubblicato il: 24/11/2023

(Inter) Dopo la sosta per le nazionali Inzaghi torna ad avere a disposizione la rosa quasi al completo. Nelle ultime ore sono rientrati Lautaro e Carlos Augusto, oggi sarà la volta di Alexis Sanchez, l’ultimo a rientrare alla base. 48 ore per svolgere il lavoro più importante in vista del derby d’Italia di domenica prossima a Torino.

Come è noto Inzaghi non potrà contare su Pavard e Bastoni mentre si apre un briciolo di speranza per Cuadrado. L’ex bianconero è fermo dalla partita con il Bologna per l’infiammazione tendinea ed ha svolto un lungo lavoro di recupero. Nelle ultime ore però si è aperta una speranza. La Gazzetta dello Sport riporta che “ha partecipato parzialmente in gruppo alla seduta di allenamento del giovedì, sulla buona strada nel recupero dall’infortunio. Proprio per la natura del problema fisico – infiammazione al tendine d’Achille del piede sinistro – le tempistiche restano però un’incognita: ai fini della convocazione saranno fondamentali gli ultimi due giorni di lavoro in avvicinamento al derby d’Italia. Il fatto di aver visto il colombiano con i compagni di squadra è comunque una buona notizia per Simone Inzaghi, che spera di averlo domenica a disposizione come alternativa di Denzel Dumfries per i minuti finali o in caso di necessità.”