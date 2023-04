Inter, per il Benfica Darmian c’è. Chiaro sul “premio” per il quarto posto

di Diego De Cicco, pubblicato il: 18/04/2023

Inter, anche Matteo Darmian ha partecipato alla conferenza stampa (qui le parole di Inzaghi) di presentazione del match di domani sera. Inter-Benfica sarà il match che vale la stagione.

Ecco le dichiarazioni dell’esterno italiano.

Siete a tre partite dalla possibilità della finale, una partita che rimane per sempre. C’è la convinzione di fare quest’ultimo mese all’altezza delle coppe?

“Sicuramente c’è la volontà di voler fare questo ultimo mese nei migliori dei modi perché ci giochiamo tanto. Sappiamo che sarà difficile ma siamo concentrati sulla partita di domani, la più importante.”

Quale è stata la partita della svolta nella Champions League di quest’anno?

“Quest’anno abbiamo fatto un bel percorso e vogliamo continuare. Penso l’andata col Barcellona.”

Hai una tua spiegazione per la differenza di rendimento tra campionato e Champions?

“Sappiamo che in campionato non stiamo vivendo il nostro miglior momento. Non riusciamo a chiudere le partite. Le poche occasioni che concediamo subiamo gol. Non stanno arrivando i punti che meritavamo. È una situazione che vogliamo cambiare. Come dicevo, è una partita di Champions, siamo concentrati su quello. Sul campionato ci penseremo da giovedì.”

C’è un messaggio che la squadra vuole dare ai tifosi per domani?

“Ai nostri tifosi c’è poco da dire. Dall’inizio dell’anno ci sono sempre stati di grande sostegno e aiuto. Sono sicuro che lo faranno anche domani sera. Noi siamo sicuri di volergli regalare e una soddisfazione.”

Inter, in conferenza stampa pre Benfica Darmian racconta le aspettative del gruppo. Si vuole arrivare tra le prime 4. Premio quarto posto? Non serve.

È il momento più importante della tua carriera e qual è il tuo segreto?

“Non c’è un segreto solo tanto lavoro, tanta voglia di migliorare giorno dopo giorno. Poi cerco di mettere in pratica quanto faccio durante la settimana.”

Si è parlato molto del gruppo che per questioni contrattuali magari vede più la Champions che il campionato. Per chi gioca delle partite così importanti, influisce il contratto ?

“Io credo che conoscendo ormai i miei compagni a queste cose non ci spensa. Si scende in campo tranquilli e si cerca di migliorare giorno dopo giorno per l’Inter. Poi le varie situazioni si vedranno alla fine dell’anno.”

Per ragioni anagrafiche ci sono 3 o 4 big che sono int transizione. Vi siete detti che forse è un’occasione unica per voi?

“Sappiamo quanto è importante la gara di domani. Vogliamo fare sicuramente una grande partita che passerà dalla attenzione che mettiamo in campo. Vogliamo fare bene e passare il turno.”

Da calciatore quanto è importate riposare quando ci sono impegni ravvicinati?

“Dopo ogni partita si cerca di fare il meglio per recuperare. Non è facile giocare ogni tre giorni ma siamo professionista e dobbiamo sempre dare il massimo.”

Calhanoglu, pensi che sia tornato in forma?

“Ma sicuramente sta bene. Non spetta a me procedere decisioni ma è sicuramente importante per noi. Lo ha dimostrato in questa stagione non solo.”

Doveste arrivare quarti in campionato pensi che questo gruppo meriti un premio extra?

“Sicuramente a questo punto della stagione è un nostro obiettivo e non penso che serva un premio. Sappiamo quanto sia importante arrivare quarti e giocare la Champions il prossimo anno. Faremo di tutto per centrare questo obiettivo.”

A 10 anni vincesti un premio da superlettore. Quale romanzo è l’Inter di quest’anno?

“Ho perso un po’ quella vena. Dobbiamo prima passere poi ti dirò il titolo.”