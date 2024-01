Inter, Pavard entusiasta dopo la vittoria. E il suo obiettivo per il futuro…

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 23/01/2024

Inter, Pavard parla della finale vinta. Una partita tiratissima fino alla fine. Ma alla fine la squadra nerazzurra è riuscita a portare nuovamente a Milano la Supercoppa. L’Inter di Simone Inzaghi torna in Italia con un trofeo in più e ancora tanta voglia di vincere. Intanto, il giorno dopo la vittoria, uno dei grandi protagonisti del match, come Benjamin Pavard, ha parlato ai microfoni di Goal.

Il difensore, è stato protagonista dell’assist per il gol di Lautaro, ma anche di una prestazione da leccarsi i baffi, fatta di sicurezza, eleganza ed equilibrio. Un giocatore tornato alla grandissima dopo l’infortunio al ginocchio.

Ecco le parole di Pavard: “Dove ho trovato l’energia nel finale? Non lo so. Stavo cercando i miei compagni di squadra, di solito in area ci sarebbero Mkhitaryan, Thuram o Lautaro e questa volta c’era Lautaro. Sappiamo che è un grande attaccante; ha avuto un’occasione e ha segnato. Questo è il mio primo trofeo con l’Inter, ne ho già vinti diversi nella mia carriera, ma questo è il mio primo con l’Inter e ho fame di altri. Vivo per questo; per questo gioco a calcio e sono molto felice. Vincerlo alla fine è stato uno scenario fantastico. Siamo venuti per vincere e lo abbiamo fatto. Adesso festeggeremo e poi riposeremo perché ci aspettano partite importanti in Serie A”.